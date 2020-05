Rutigliano: il 18 maggio 2020 verrà ricordato come il giorno della 'ripartenza'

Oggi, Lunedì 18 maggio, verrà ricordato da tutti come il giorno della “ripartenza” del nostro Paese. Rutigliano vuole celebrare questo momento con il progetto “Arte sospesa”, l’esposizione di sette "tele" dell’artista Aurelia Leone che da oggi e fino al 24 maggio decoreranno lefacciate di alcuni palazzi del nostro paese. L’artista ha dipinto durante la quarantena una serie di lenzuola, unico materiale di cui disponeva in casa, raccontando le sue sensazionied oggi ce le regala disegnando un percorso che parte dalla periferia e si riconnette al centro storico, ricucendo idealmente la nostra comunità. Il balcone diventa un nuovo spazio espositivo, un museo diffuso a distanza “di sicurezza” affacciato verso tutti e fruibile in qualsiasi momento della giornata.La nostra comunità finalmente RIPARTE e RINASCE nell'ARTE e nella CULTURA. Insieme alla locandina trovate una cartina di Rutigliano con l'indicazione dei palazzi che ospiteranno le opere e i loro titoli.Su ogni facciata ci sarà un nametag che potrete scansionare per avere maggiori dettagli delle varie tele e che rinvierà alla pagina Instagram artesospesa.Questo pomeriggio alle 18.30 Aurelia Leone sarà ospite di una chiacchierata live sulla pagina https://www.facebook.com/virianaredavidassessore/ per raccontare com'è nato il progetto e tante altre curiosità legate al suo lavoro.