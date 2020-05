Scilipoti Isgrò: "Risolvere subito problema mascherine"

BARI - "In molte città le mascherine a prezzo calmierato, quelle che il premier Conte esibiva al prezzo di cinquanta centesimi più iva, sono introvabili. La domanda sorge spontanea: come si potrà sanzionare qualche cittadino senza mascherina, se questi oggetti del desiderio al prezzo indicato, sono introvabili? In tale maniera peraltro, si concede l' alibi ai furbetti per non indossarle con pericolo alla salute. Aggiungo che bisogna puntigliosamente verificare se esistono speculazioni, accaparramenti o ipotesi di mercato nero. Arrivano altre segnalazioni che persino i guanti in lattice risultano non reperibili. In tutto questo il commissario all'emergenza dottor Arcuri che cosa dice? Come pensa di muoversi? E' l' ennesima dimostrazione di scarsa lucidità nel gestire l' emergenza“. Lo dice in una nota il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana