Selezioni Sanitaservice di Taranto, Zullo: “Ha fatto bene Santoro a rendere pubblica la lettera che è un’ammissione di colpa. Ora dimissioni”

BARI - Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia,, ribadisce la richiesta di dimissioni per amministratore unico società e Dg Asl di Taranto, Rossi. “Ha fatto bene - dichiara Zullo - l’amministratore unico della Sanitaservice, Vito Santoro, a rendere nota la lettera con la quale annuncia di aver sospeso la selezioni a sorteggio per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 pulitori. Proprio per questo abbiamo chiesto le dimissioni sue e quelle del direttore generale della Asl, Rossi. Con quella lettera si ammette di aver bloccato una procedura illegale (tant’è che Santoro nella lettera riporta esattamente l’articolo 87 D.L. 18/2020 che noi avevamo richiamato nelle nostre denunce) solo perché testardamente abbiamo ben due volte sollevato il problema e minacciato di rivolgerci alle Autorità giudiziaria. L’aver reso nota la lettera è un motivo in più per ribadire la richiesta di dimissioni. Ora Emiliano non può far finta di non sapere”, conclude Zullo.