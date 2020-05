Serie A: ipotesi recuperi il 13 giugno

Il 28 Maggio questa proposta sarà presentata al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nel decisivo incontro tra lo stesso Ministro, la Federcalcio e i rappresentanti delle Leghe di A, B e C. In questa data, molto probabilmente si decideranno se riprenderanno o no questi tre campionati, e forse anche le date in cui si tornerà a giocare.



Spadafora ha ricevuto il protocollo sanitario con le modifiche presentate dalla Federcalcio, e dopo le valutazioni col CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, deciderà se le partite di calcio dei tre campionati professionistici potranno riprendere o no, a porte chiuse.

La Lega Serie A vuole riprendere il torneo il 13 Giugno con i recuperi della venticinquesima giornata, dopo lo stop per il Covid 19. Si potrebbe ripartire con Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria Torino-Parma e Verona-Cagliari, e poi dal 20 Giugno, il torneo potrebbe riprendere con tutte le altre giornate che restano da giocare. Se ne parlerà nel Consiglio di Lega.