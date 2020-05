Tennis: gli Internazionali d'Italia si disputeranno a Roma il 15 settembre

Gli Internazionali d’Italia di Tennis si svolgeranno a Roma il 15 Settembre, dopo lo stop del 15 Maggio per il Covid-19. Lo ha comunicato il presidente della Fit, la Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, il quale ha dichiarato: ”Questa è la data migliore per giocare, mi dicono i Romani. E’ meglio del 15 Maggio, quando non si è potuto disputare il torneo maschile e femminile a Roma, per il Covid 19. Presto parlerò col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, per capire se potranno assistere gli spettatori, almeno in forma ridotta. Io voglio giocare il 15 Settembre. Con l’ATP e la WTA c’è un dialogo molto intenso”.Agli Internazionali parteciperanno i migliori tennisti e tenniste a livello mondiale. Tra gli Italiani ci saranno sicuramente tra gli altri Fabio Fognini e Matteo Berrettini, e tra le donne parteciperanno tra le altre Camila Giorgi e Martina Trevisan.