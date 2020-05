Toti e Tata al timone di #1MaggioDiSpettacolo

Saranno Toti e Tata i conduttori della maratona streaming che sarà visibile sulla pagina facebook della Regione Puglia dalle ore 17 e che vedrà alternarsi vari personaggi dello spettacolo, attori attrici italiani, personaggi della Tv, ballerini, tecnici del settore che come tutti aspettano il ritorno alla 'normalità'.All'iniziativa, nata dalla collaborazione di Teatro Pubblico Pugliese e di Apulia Film Commission, hanno aderito tra gli altri: Dino Abbrescia, Luca Argentero, Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Claudio Bisio, Lunetta Savino, Bianca Guaccero e Beppe Convertini.Il governatore della Puglia Michele Emiliano commenta così l'evento: "Il 1 maggio vogliamo mettere al centro il lavoro non come concetto astratto, ma celebrando i lavoratori che in questo tempo di emergenza stanno affrontando mille difficoltà. I lavoratori dello spettacolo vivono del rapporto con le persone, con il pubblico e soffrono in modo particolare questa condizione di distanziamento sociale. A loro dobbiamo momenti stupendi, di commozione, ispirazione ed empatia collettiva. Ci donano riflessioni, allegria, commozione. Noi oggi con loro desideriamo restituire quella energia creativa al grande pubblico, in una forma nuova. Ripartendo proprio dal loro lavoro”.