"Conte ha scelto la morte di 5 milioni di Partite Iva"

Nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, su Rete 4, pesanti accuse sono state scagliate contro il premier Conte per le restrizioni applicate per il settore della ristorazione da Rino, titolare della ''Alla casa di Rino", vucceria' di Gravina di Puglia.Rino, dopo aver iniziato il suo intervento con ironia, raccontando della sua attività, tramandata da tre generazioni di macellai, ribadisce di essere stato danneggiato dai restringimenti del Dpcm, tanto che ha dovuto lasciare anche il personale a casa e chiede di poter parlare con Conte per poi sfogarsi in diretta: "Presidente, tu lo sapevi un mese prima. Quindi hai un’ipotetica morte da pandemia e hai scelto la morte di 5 milioni di partite iva. Ci hai portato… Con un colpo hai ammazzato tre persone".E' stato lo stesso conduttore a cercare di placare lo sfogo del ristoratore pugliese: "Rino, Rino… Fermati! Fermo. Non si può accusare di omicidio il presidente Conte. Aspetta! Si può discutere delle cose che stanno facendo. In tanti campi stanno sbagliando completamente, in altri no. Ma non è che la pandemia l’ha portata Conte, è arrivata dalla Cina".