Turchia: otto tesserati del Besiktas positivi al Covid-19

In Serie A in Turchia otto tesserati del Besiktas Istanbul sono risultati positivi al Covid 19. Uno è il presidente Ahmet Nur Ceb, gli altri sette sono calciatori e collaboratori dello staff tecnico, i cui nomi non sono stati resi noti per la tutela della privacy. Lo ha comunicato il medico del Besiktas Istanbul Tekin Kerem Ulku. Sono asintomatici, stanno bene, e saranno messi in quarantena per quattordici giorni a casa. Saranno monitorati ogni giorno dallo staff sanitario del club turco, fino alla completa guarigione. Il campionato è sospeso da Marzo per il Covid 19.Riprenderà il 12 Giugno. Le partite si giocheranno tutte a porte chiuse, senza spettatori, per evitare i contagi del Coronavirus. Sarà rispettato un rigido protocollo sanitario. La scorsa settimana sono ripresi gli allenamenti individuali. Dal 18 Maggio inizieranno gli allenamenti di gruppo. Il governo turco ha dato l’ok, però bisogna mantenere la prudenza, per evitare che l’emergenza Coronavirus riprenda in modo grave.