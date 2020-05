Usa: monta la protesta per l'uccisione di George Floyd

STATI UNITI - Divampa la protesta in numerose città statunitensi in seguito alla morte a Minneapolis di George Floyd, ucciso da alcuni agenti di polizia. Almeno 30 le persone arrestate a New York, dove centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Manhattan per protestare ed esprimere la propria rabbia contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani.E la città di Minneapolis diviene fulcro delle proteste. Un incendio è esploso all'esterno del commissariato degli ex agenti coinvolti nella morte di Floyd e l'edificio, assediato dai manifestanti, è stato abbandonato. Un corteo ha marciato verso il centro della città chiedendo giustizia e scandendo slogan contro la polizia e Donald Trump.Non distante dal luogo in cui il giovane afroamericano è stato soffocato, un gruppo di facinorosi ha tentato di assaltare un mall ma è stato respinto dai gas lacrimogeni della polizia. Devastati gli uffici e appiccate le fiamme all'edificio, evacuato per sicurezza.