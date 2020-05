Via libera di Spadafora agli allenamenti in gruppo, ma resta la prudenza

Il Comitato Tecnico Scientifico, il Cts, ha approvato il protocollo sanitario della Figc. Gli allenamenti in gruppo delle squadre di calcio di Serie A riprenderanno da lunedì prossimo 18 Maggio. Lo hanno comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza, e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.I due hanno dichiarato:” Il parere richiesto dal Governo sul protocollo sanitario presentato dalla Figc è stato deliberato dal Comitato Scientifico, ma rimane la prudenza. Le indicazioni del Comitato saranno trasmesse alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla Figc, per gli adeguamenti del protocollo sanitario. Questo permetterà di riprendere gli allenamenti delle squadre in sicurezza dal 18 Maggio”.Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte valuterà tutto, e potrebbe decidere presto in modo definitivo se il Campionato di calcio di Serie A potrebbe riprendere, o no. Il presidente della Figc Gravina e i club vorrebbero tornare a giocare dal 13 o dal 20 giugno, ma dipenderà dagli sviluppi del Covid-19.