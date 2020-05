Vito Fazzi di Lecce, Trevisi (M5S): “Pronto Soccorso in emergenza. Garantire tempi di attesa accettabili e rispetto delle misure per il contenimento del contagio”

LECCE - “La situazione del Pronto Soccorso del Fazzi di Lecce continua ad essere al limite. Ricevo continue segnalazioni da pazienti che aspettano da ore una visita e pronto soccorso congestionato per l’arrivo delle urgenze anche dagli altri ospedali salentini. Una situazione al limite con il rischio di non riuscire a mantenere il distanziamento e a garantire tutte le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Per questo è necessario un intervento immediato della Asl per tutelare i pazienti e verificare il rispetto delle regole”, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi denunciando l’emergenza in cui si trova l’ospedale leccese.





“Una situazione che si sarebbe potuta alleggerire - spiega il consigliere - se almeno fosse stato disponibile l’impianto per l’ossigeno al Dea che, non essendo più reparto Covid in questo momento, avrebbe potuto contribuire a decongestionare il Pronto Soccorso del Fazzi. Ma l’emergenza, purtroppo è la condizione in cui gli ospedali salentini vivono costantemente. Lo denunciamo da tempo chiedendo, ancora prima dell’emergenza Coronavirus, l’implementazione del personale medico e delle apparecchiature diagnostiche, nonché l’aumento dei posti letto per le lungodegenze. Nulla è stato fatto e la sanità continua ad essere in uno stato di emergenza. Per questo è necessario intervenire immediatamente per tutelare la salute dei pazienti e garantire il rispetto di tutte le misure per il contenimento del contagio”.