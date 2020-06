Un normale pranzo in famiglia si è trasformato in tragedia per un ragazzo di 12 anni di Noci, nel Barese. Secondo un prima ricostruzione fornita ai carabinieri dalla mamma e sorella della vittima, il giovane sarebbe stato ucciso da una piccola mozzarella che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie soffocandolo, rendendo inutili i primi interventi delle donne e del 118.