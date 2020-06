16 giugno 1985, il Bari torna in Serie A

- Domenica 16 giugno 1985. Nella trentottesima e ultima giornata di Serie B, in uno Stadio della Vittoria stracolmo, il Bari affronta il Pescara nella gara decisiva per la promozione in Serie A. Reduce da due pareggi consecutivi (2-2 il 2 giugno in casa con il Padova e 0-0 in casa del Catania, il 9 giugno) e incalzato dal Perugia, il Bari è condannato a vincere per tornare dopo 16 anni nel massimo torneo nazionale.Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, il Bari sfodera nella seconda frazione di gioco quella grinta che lo aveva reso vincente per un lungo periodo del torneo in corso. Bivi al 22' per la rete n.20 con cui si aggiudicherà il titolo di capocannoniere della B 1984-85, e Bergossi al 41' su rigore, consegnano alla compagine biancorossa la seconda promozione consecutiva. Essa arriva dopo quella ottenuta dalla C alla B al termine del campionato 1983-84 e sempre sotto la guida tecnica di Bruno Bolchi.