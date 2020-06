3 giugno '90, Bari-Milan inaugura il San Nicola

- Dopo una costruzione durata tre anni (dall'ottobre 1986 all'aprile 1990) per poter essere sede di alcune gare del Mondiale di Calcio organizzato dall'Italia nel 1990, il 3 giugno di 30 anni fa viene inaugurato lo Stadio San Nicola di Bari. Il nome scelto da 43.000 preferenze, mediante un referendum promosso dalla Gazzetta del Mezzogiorno, precedette una travagliata inaugurazione.Essa, inizialmente fissata per il 10 maggio con l'amichevole fra il Bari e la Nazionale dell'Argentina, fu posticipata al 21 maggio per lavori relativi alla viabilità intorno all'impianto sportivo. In questa data lo stadio progettato dall'architetto Renzo Piano avrebbe dovuto ospitare la finale di Mitropa Cup tra il Bari e il Genoa.Ma nei tre giorni che precedettero questa gara, il Comune di Bari negò la concessione del San Nicola all'Associazione Sportiva Bari per gli interventi ancora in corso in alcuni settori e il cui mancato completamento avrebbe potuto compromettere la sicurezza della struttura. Essa fu definitivamente aperta al pubblico con l'amichevole che, nella serata di domenica 3 giugno 1990, oppose il Bari ai Campioni d'Europa del Milan e vinta per 2 a 0 dai padroni di casa, con reti di Scarafoni e di Monelli, rispettivamente nel primo e nel secondo tempo.