Alberto Sordi e Bari, uniti dal 'Petruzzelli'

"Mamma mia!". E' il 4 dicembre 2001 quando Alberto Sordi (accompagnato dall'allora Sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi) esterna così, al suo arrivo presso il rustico del teatro Petruzzelli, il proprio sgomento per lo stato di abbandono del Politeama, distrutto 10 anni prima da un incendio. Sordi era particolarmente legato al Petruzzelli per aver girato nel 1973 con Monica Vitti alcune scene di " Polvere di Stelle ".Un film che, per delle altre sequenze girate a Bari e riordinate in alcune delle rispettive pellicole (presentate nella data precedentemente menzionata al Cinema Royal), segnò quel legame affettivo che unì l'attore romano al capoluogo pugliese. A 100 anni dalla sua nascita (Roma 15 giugno 1920), una via ubicata nelle immediate vicinanze del teatro Petruzzelli testimonia la gratitudine espressa da Bari nei confronti di Alberto Sordi per averle riservato, con "Polvere di Stelle", un posto di primo piano nella cinematografia italiana.