Tv: Stefano De Martino torna alla guida di Made in Sud

Stefano De Martino torna alla conduzione di Made in Sud, lo show comico arrivato alla decima edizione, in collaborazione con Tunnel Produzioni, al via martedì 16 giugno in prima serata dall'Auditorium del CPTV di Napoli. Al suo fianco la bellissima Fatima Trotta.Lo show è tra i primi programmi di intrattenimento della Rai a tornare in onda da un grande studio dopo il lockdown, con la regia di Sergio Colabona, la nuova scenografia a tema marino è a cura di Alida Cappellini e Giovanni Licheri. Una nuova edizione ricca di novità e tanto divertimento: a far da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo con le sue incursioni comiche, nel cast anche Lello Arena, Sal Da Vinci ed Enzo Avitabile.