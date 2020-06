Bari, aggiornamento Albo telematico degli operatori culturali e di spettacolo: le modalità di iscrizione

BARI - La ripartizione Culture e Turismo rende noto che, in vista del prossimo aggiornamento dell’Albo telematico degli operatori culturali e di spettacolo del Comune di Bari relativo all’anno 2020, tutti gli operatori culturali e di spettacolo che intendano iscriversi dovranno obbligatoriamente procedere in modalità telematica registrandosi al portale del Comune di Bari all’indirizzo web https://www.comune.bari.it/elenchi-operatori-economici.- istanza di iscrizione- curriculum attività svolta- elenco contributi finanziari eventualmente già ricevuti dal Comune- atto costitutivo e statuto- fotocopia documento d’identità- informativa privacy.Le modalità operative per la registrazione e l’accesso alla piattaforma sono indicate sul manuale di istruzioni per l’iscrizione delle associazioni e delle imprese all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo del Comune di Bari, consultabile sul sito del Comune di Bari al link sopra indicato.Tutte le istanze d’iscrizione all’albo inoltrate agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata (e-mail e pec) della ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport non potranno essere prese in considerazione.Si ricorda, inoltre, che anche gli operatori culturali e di spettacolo già iscritti devono provvedere ad effettuare la registrazione all’Albo telematico degli operatori culturali e di spettacolo seguendo le istruzioni riportate sul Manuale di istruzioni suddetto.Tutte le comunicazioni tra gli operatori culturali e di spettacolo e l’amministrazione avverranno, infatti, solo attraverso la piattaforma telematica.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione e Marketing territoriale utilizzando i seguenti recapiti:Telefono: 080/5773842 – 080/5773844Pec: cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it