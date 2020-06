Bari, domani chiusura del sottopasso Filippo per interventi di manutenzione straordinaria

BARI - Domani, giovedì 25 giugno, il sottopasso Giuseppe Filippo resterà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5 a mezzanotte, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche, andato in avaria alcune settimane fa a causa di un guasto della rete di fogna nera di Aqp che ha determinato lo sversamento dei liquami nelle condutture di fogna bianca, intasando le pompe.