Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista Visconti e cede Banks

(credits: Happy Casa Brindisi)

In A/1 di basket maschile, l’Happy Casa Brindisi ha acquistato Riccardo Visconti, 21 anni, dal Mantova, squadra di A/2, dove ha disputato tre campionati. Gioca nel ruolo di guardia, è alto 1,98 metri. Ha firmato per due anni. Ha già giocato in A/1 col Venezia, quattro anni fa. Il direttore sportivo dell’Happy Casa Brindisi Giofrè, dovrà attivarsi sul mercato per ingaggiare altri giocatori italiani. Probabili gli ingaggi di un pivot, e di alcuni specialisti nei rimbalzi, e nelle conclusioni da tre punti. L’americano Adrian Banks è stato ceduto alla Fortitudo Bologna.Ha firmato un contratto di due anni con la società emiliana. Lascia Brindisi dopo due stagioni. Il suo contratto con la squadra pugliese scadeva a Giugno 2020. Il presidente dell’Happy Casa Nando Marino voleva prolungargli il contratto per una o più stagioni, con un notevole impegno economico. Ma non è bastato. Delusi i tifosi della squadra pugliese. Il direttore sportivo dell’Happy Casa Giofrè cercherà di confermare l’altro americano Brown. L’obiettivo della squadra pugliese per la prossima stagione, è la qualificazione ai play off scudetto.