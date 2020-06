Serie A: il Napoli batte l’Hellas Verona, vincono anche Cagliari, Parma e Torino

- Dopo aver portato a casa la Coppa Italia contro la Juventus, il Napoli batte l’Hellas Verona 2-0 e porta a casa la vittoria e tre punti importanti per la classifica. Gli uomini di Gattuso s’impongono allo stadio San Paolo grazie alle reti di Milik che sblocca il risultato di testa su un corner battuto da Politano e di Lozano che colpisce di testa dopo un calcio d’angolo battuto da Ghoulam al 90'.Vince anche il Cagliari che, battendo 1-0 la Spal con un gol di Simone, ritrova il successo dopo 12 giornate al termine di una partita equilibrata. Vittoria anche per il Parma che, in trasferta, batte il Genoa con il netto risultato di 4-1 grazie ad uno scatenato Cornelius, autore di una tripletta e 11 gol in campionato. Falque dal dischetto sigla il gol per i rossoblù, ma Kulusevski cala il poker regalando una vittoria schiacciante a D’Aversa.Dopo il pareggio contro il Parma, torna alla vittoria anche il Torino che porta a casa i tre punti battendo l’Udinese grazie alla rete di Belotti.