Costa Ripagnola, Pisicchio: “Incontrate le associazioni. Stiamo valutando condizioni per accelerare iter”

BARI - “Il disegno di legge istitutivo il Parco di Costa Ripagnola lo stiamo esaminando con la massima attenzione. E sarà nostra cura valutare se ci sono le condizioni tecniche per accelerare il percorso legislativo, come previsto dalla legge 19/97. È nostra precisa volontà valorizzare un’inestimabile area protetta che costituisce una ricchezza paesaggistica non solo per la costa di Polignano e Monopoli ma per la Puglia intera. Ho ascoltato le associazioni che hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio Regionale e ho accolto il loro documento con il quale chiedono tempi rapidi e certi per l’istituzione del Parco. Voglio ricordare a tutti che meno di tre giorni fa l’iter è stato incardinato nell’apposita V Commissione consiliare e che nelle prossime sedute inizierà il ciclo di audizioni con tutti i soggetti interessati. Il testo comprende 16 articoli, che indicano in modo chiaro elementi fondanti come gestione, piano del parco, regolamento, piano pluriennale economico, indennizzi e pareri. Ci sono anche pervenute ulteriori richieste di integrazione e di modifica alla perimetrazione, alcune ricevibili e per le quali gli uffici regionali stanno predisponendo gli opportuni emendamenti”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Pianificazione Territoriale,