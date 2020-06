De Leonardis: "La provincia di Foggia e il Gargano non sono potenziali zone ad alto rischio Covid-19"

"Ma sono certamente più informati il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore Loredana Capone, ripetutamente sollecitati anche dai sindaci di Peschici e Vieste, oltre che dal sottoscritto, e che continuano a trincerarsi in un imbarazzante, assordante silenzio, piuttosto che difendere il territorio da fake news intollerabili in un momento così delicato", conclude De Leonardis.

"Questa mattina, nel corso dell'audizione in Commissione Sanità, ho sottoposto al Direttore del Dipartimento Vito Montanaro la vicenda della provincia di Foggia indicata da un importante sito internet nazionale come una potenziale zona rossa, ad alto rischio contagio in caso di una nuova impennata del Covid-19. Una notizia che potrebbe avere un impatto devastante in particolare per la fascia costiera e interna del Gargano, condizionando in maniera distorta le scelte e gli orientamenti dei turisti". Così in una nota il consigliere regionale"Il Direttore - prosegue - era all'oscuro di quanto ripetutamente segnalato nelle ultime due settimane, ma ha spiegato che nessuna indicazione in tal senso è arrivata alla Regione Puglia da parte del Ministero della Sanità, nei confronti settimanali e dopo la visione di report approfonditi, stilati seguendo determinati parametri: la provincia di Foggia, il Gargano non sono quindi zone rosse".