Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, esce oggi il singolo 'La Isla'

(Credits - Cosimo Buccolieri)







La Isla vede la produzione di Takagi e Ketra, due dei membri della band salentina Boomdabash, che ci stanno facendo ballare con le due hit appena sfornate, Ciclone insieme a Elodie, e Karaoke con Alessandra Amoroso.

MILANO - Non c'è estate senza una nuova hit diDopo lo straordinario successo di Amore e Capoeira e di Jambo, la regina dell'estate torna con il nuovo singoloinsieme ad un'ospite d'eccezione:Il brano, in uscita oggi -- si appresta a diventare il nuovo tormentone dell'estate.La Isla è un brano allegro, libero ed iconico, costruito sulle note trascinanti di una salsa pop-urban che batte il tempo e inaugura l’estate: la stagione più bella e travolgente, fatta di ritorni e nuove avventure, di notti d’amore intense e disincanto leggero vista mare. Emozioni irresistibili racchiuse nell’indelebile ritornello “Tu mi fai cantare, ti giuro non ho più bisogno di niente”, che invita a lasciarsi andare e tornare a dondolare sulle corde della felicità.Un ritmo nel quale è facile identificarsi, una melodia alla quale arrendersi e ballare senza freni, una hit italiana dal sound e dai ritmi internazionali che accompagnerà i viaggi in macchina verso il mare e che promette di rendere memorabile e travolgente anche questa estate dai tratti così atipici. Un inno alla vita e alla leggerezza: un bellissimo miraggio denso di positività, che si colora di nuova luce e segue il ritmo delle onde - “Il mare si accende, ti porto con me”.