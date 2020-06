Lega Pro, Play Out: il Bisceglie affronterà in trasferta la Sicula Leonzio nella gara di ritorno

Martedì 30 Giugno alle 19 il Bisceglie affronterà in trasferta la Sicula Leonzio nel ritorno dei play out del girone C di Lega Pro. Per la squadra di Gianfranco Mancini sarà una partita molto difficile. I pugliesi dovranno vincere 2-0 o con due gol di scarto a Lentini in provincia di Siracusa, per evitare la retrocessione in Serie D, dopo la sconfitta 1-0 in casa con la Sicula Leonzio nella gara di andata. Ai siciliani basterà un pareggio per restare in Lega Pro.Nei pugliesi lo spagnolo Montero che ha scontato la squalifica andrà in panchina. Esterni Zibert e Rafetraniaina. Regista Romani. In attacco Gatto ed Ebagua. Nella Sicula Leonzio sarà assente Scardina squalificato. Sulle fasce Bucolo e Provenzano. Trequartista Bariti. In avanti Lescano e Catania. La partita come quella dell’andata giocata allo Stadio “Gustavo Venura” di Bisceglie, si disputerà a porte chiuse. La squadra di Gianfranco Mancini dovrà giocare con determinazione e impostare delle veloci azioni in contropiede, per vincere a Lentini e salvarsi.