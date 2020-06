Floyd: spunta nuovo video choc di un altro afroamericano ucciso da un poliziotto

WASHINGTON - Spunta l'ennesimo drammatico video che indigna l'America: anche stavolta la vittima non è afroamericana. Si chiama Manuel Ellis, ed è stato ucciso da un poliziotto in un modo molto simile a Floyd dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. L'episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiama Manuel Ellis.L'uomo sarebbe stato all'improvviso scaraventato a terra, quando gli agenti hanno continuato a infierire. Per la polizia è stato l'uomo ad aggredire i poliziotti. A girare la clip, è stata una donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: «Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!». Ellis, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, aveva una figlia di 18 mesi e un figlio di 11 anni.