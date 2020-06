Giorgio Napolitano compie 95 anni

Una festa di compleanno in famiglia e un ricevimento nella giornata di martedì 30 giugno al Senato per i 95 anni del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Capo dello Stato dal 2006 al 2013, per poi proseguire fino al 2014, Napolitano è stato il primo presidente della storia italiana a essere eletto per due volte alla carica più alta della Repubblica.Numerosi i messaggi augurali che giungono a suo indirizzo in questa giornata, dalla maggior parte degli esponenti politici.