Il Torino incorna l'Udinese

Il primo successo della gestione tecnica affidata a Moreno Longo coincide con il ritorno alla vittoria del Torino per 1-0 ai danni dell'Udinese e che mancava, con il medesimo punteggio, dal 12 gennaio contro il Bologna. E' il quadro di una gara che, decisa dal potente diagonale di Belotti al 16' del primo tempo, consente ai granata di portarsi a 6 punti dal Genoa. I rossoblu, sconfitti in casa per 4-1 nella serata di martedì 23 giugno, restano quartultimi.