“Imprese e lavoro nello scenario economico pugliese del Covid-19”: domani l’incontro online organizzato da Porta Futuro

Domani, giovedì 11 giugno, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà “Imprese e lavoro nello scenario economico pugliese ai tempi del Covid-19”, l’evento online organizzato da Porta Futuro Bari. Protagonista sarà il mondo delle imprese e del lavoro attraverso le testimonianze di operatori e stakeholders, quali associazioni di categoria e reti di aggregazione e rappresentanza di imprese e operatori tecnici.Durante l’incontro si rifletterà sul modo in cui le imprese stanno reagendo ai cambiamenti imposti dalla pandemia, sulle possibili evoluzioni del mercato del lavoro, sulle prospettive per il settore industriale, cooperativo, artigianale e commerciale e sull’impatto valoriale e comportamentale che questo particolare momento sta avendo su imprese e lavoratori.L’appuntamento di domani si svolgerà sulla piattaforma Zoom e vedrà la partecipazione di presidenti e direttori di Unioncamere Puglia, Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, Confindustria Bari-Bat, Confimi Industria Bari, Confcooperative Puglia, Legacoop Puglia, CNA Area Metropolitana di Bari, Confartigianato Puglia, Confcommercio provincia di Bari, Confesercenti Metropolitana Terra di Bari, insieme all’assessorato alle Politiche per il lavoro, Assolavoro (rete nazionale delle Agenzie di Lavoro), Consulenti del lavoro e l’Ordine degli Psicologi della Puglia.Interverranno il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del lavoro Eugenio Di Sciascio e il responsabile di Porta Futuro Franco Lacarra. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta al pubblico. Le informazioni utili all’iscrizione sono disponibili a questo link.L’evento è in continuità con il precedente webinar “La gestione delle risorse Umane in condizioni di emergenza Covid-19”, organizzato lo scorso 28 aprile, un percorso di inclusione e condivisione di esperienze di imprese ed operatori del mercato del lavoro.