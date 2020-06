Lecce-Milan: banco di prova importante per i salentini

Dopo lo stop del Campionato di Calcio di Serie A per il Covid 19 torna a giocare il Lecce. I salentini domani sera lunedì 22 Gennaio 2020 nella ventisettesima giornata, sfideranno con inizio alle 19,30 allo Stadio “Via del Mare” il Milan. Per i pugliesi sarà una gara molto difficile. La squadra di Stefano Pioli cercherà un successo per restare in zona Europa League. I pugliesi dovranno ottenere i tre punti per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.il tecnico del Lecce Fabio Liverani dovrà rinunciare a Deiola, Dell’Orco e Farias infortunati, e a Donati squalificato. Esterni Tachtsidis e Mancosu. Regista Saponara. In attacco Falco e Lapadula. Nel Milan l’allenatore Stefano Pioli non potrà utilizzare Ibrahimovic, Duarte e Musacchio per problemi muscolari. Sulle fasce Bonaventura e Kessie. Trequartista Castillejo. In avanti Calhanoglu e Rebic. Nell’andata il Lecce riuscì a pareggiare 2-2 a Milano. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce tra le due squadre, il 16 Gennaio 2011 il Milan pareggiò 1-1. Nel secondo tempo passarono in vantaggio i rossoneri al 4’ con Ibrahimovic, ma i salentini pareggiarono al 38’ con Olivera.L’ultima vittoria del Lecce in casa col Milan è stata l’1 Aprile 2006, 1-0 con gol decisivo di Konan al 12’ del secondo tempo. L’ultimo successo del Milan a Lecce è stato il 5 Gennaio 2002, 1-0 con rete determinante di Josè Mari al 33’ della ripresa. La partita si giocherà a porte chiuse, senza spettatori, per l’emergenza Coronavirus.