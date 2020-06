'BrindisiClassica': recupero concerti rinviati per Covid-19

BRINDISI - Da martedì 23 giugno a sabato 27 (ore 20.00), nel Chiostro di San Paolo Eremita a Brindisi (Via Annibale de Leo 6) sono in programma cinque concerti della stagione concertistica "BrindisiClassica", per recupero di quelli rinviati a causa di Covid-19.Il primo appuntamento è con il duo Francesca Salvemini (fl) e Silvana Libardo (pf). Il programma, dal titolo "Classic and Movie Music", comprende brani classici e arrangiamenti originali per flauto e pianoforte di musiche del grande schermo e di celebri musicals.Mercoledì 24, la cantante Alessia Martegiani, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso eseguiranno il programma musicale "Classical Italian Songs and latin-Jazz", che interpreta con eleganza e fascino un originale accostamento di brani del "choro brasileiro" e canzoni della tradizione classica napoletana.Il 25 giugno l'attore, cantante e regista Maurizio Pellegrini e il pianista Piero Rotolo interpreteranno l'affascinante melologo Enoch Arden op. 38 di Richard Strauss, testo commovente e dolcissimo di Lord Alfred Tennyson, considerato il più grande poeta inglese dell'età vittoriana.Nel penultimo appuntamento (venerdì 26) il pubblico potrà apprezzare Mozart, Beethoven e Grieg nell'interpretazione di un duo, regolarmente ospite nei più grandi teatri del mondo, con Silvano Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte.La breve rassegna termina sabato 27 giugno con il concerto sinfonico della nota Orchestra Filarmonica Pugliese, che eseguirà musiche di Vivaldi, Jenkins, Bregovic e Gardel sotto la direzione del M° Giovanni Minafra, violino solista Francesca Carabellese.: € 10,00 - Ridotto studenti e under venticinque: € 5,00: 3288440033 - www.associazioneninorota.it