Lega Pro: il Bitonto giocherà le prime partite in campo neutro per i lavori allo stadio

In Serie C nella prossima stagione il Bitonto giocherà le prime partite casalinghe in campo neutro, per i lavori di ristrutturazione dello Stadio “Degli Ulivi” che dovrà essere adeguato alle nuove normative previste dalla Lega Pro. Il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio nei giorni scorsi ha incontrato il presidente della società pugliese Francesco Rossiello. Prima che i lavori per ristrutturare lo stadio “Degli Ulivi” incomincino, le ditte interessate dovranno inviare entro un mese delle buste con offerte economiche.Dopo che il sindaco Abbaticchio avrà deciso la ditta vincitrice, i lavori inizieranno e si dovranno concludere entro sessanta giorni. Il Comune dovrà aiutare con importanti iniziative il Bitonto, nel periodo in cui la squadra pugliese giocherà in campo neutro. Il presidente Rossiello ha detto:”L’ostacolo più importante sarà rappresentato dalla burocrazia, che ci costringerà a giocare in campo neutro le prime partite in casa del prossimo campionato di Serie C. Però dall’incontro col sindaco ho ricevuto assicurazioni dal Comune che le spese da sostenere per i match da giocare fuori Bitonto in campo neutro, non saranno molto onerose per noi”.Ci vorrà molto tempo per fare tornare la squadra a giocare a Bitonto in Serie C nella prossima stagione, ma ci sono accordi precisi tra il Comune e il Bitonto per consentire alla squadra di disputare con tranquillità il prossimo campionato.