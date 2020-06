Pallamano: il Conversano acquista Nelson dal Siena

In Serie A di pallamano maschile il Conversano ha acquistato il terzino destro Jacob Nelson del 1988 dal Siena. Non sarà rinnovato il contratto che scadrà il 30 Giugno a Carlo Sperti e Vincenzo Laera. Il presidente Roscino ha cercato di trovare con loro l’intesa per prolungare il contratto per una o due stagioni, ma le trattative non hanno avuto esito positivo.Il Conversano ha ringraziato Sperti e Laera, per la professionalità e il contributo dimostrati in questa stagione che è stata annullata per il Covid 19. Roscino dovrà attivarsi presto per ingaggiare uno o due portieri, tre terzini due centrocampisti e quattro attaccanti. Da decidere se puntare su giocatori italiani o stranieri. La Federazione presto dovrà decidere la data di inizio del prossimo campionato. La società pugliese quanto prima dovrà organizzarsi per stabilire quando incominciare il ritiro precampionato e gli allenamenti.