Serie B: il Venezia non giocherà stasera col Pordenone

In Serie B il Venezia non giocherà stasera a Trieste alle 20,30 contro il Pordenone. Lo ha comunicato la società veneta. Il Venezia ha dichiarato:” Non ci sono le condizioni minime per giocare la partita, per difficoltà organizzative relative allo svolgimento dei tamponi e al viaggio da affrontare”.Il Venezia ha spiegato che la comunicazione della Lega B sulla quarantena soft è arrivata solo ieri mattina. La società veneta ha contattato la ASL per le autorizzazioni necessarie per giocare. Ma la ASL ha chiesto di fare il tampone a tutta la squadra oggi, troppo tardi. Nei giorni scorsi il calciatore del Venezia Gian Filippo Felicioli è risultato positivo al Covid 19.Il Presidente del Pordenoneha dichiarato:”Noi andremo in campo. Abbiamo fatto intervenire il Governo e la Federazione Gioco Calcio, la Figc, per giocare. E’ necessario ripartire. Non è possibile posticipare la partita. Siamo a Trieste e andremo allo Stadio “Nereo Rocco”. Se il Venezia non si presenterà risponderà delle sue azioni”.La Lega B presto deciderà i provvedimenti da prendere, che poi dovranno essere valutati molto probabilmente dal giudice sportivo.