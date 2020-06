(credits: Inter Fb)

L'Inter vince di testa. A Parma ribalta una gara poco esaltante in cui la squadra di Conte era passata in svantaggio con la rete dell'abile Gervinho. I gialloblu chiudono bene tutti gli spazi e ripartendo con i suoi talenti in attacco creano pericolo alla retroguardia nerazzurra. L'ivoriano, insieme a Kulusevski e Cornelius mettono in difficoltà De Vrij e compagni.L'Inter è priva di idee e la manovra molto lenta: Eriksen ancora rimandato e la coppia Lu-La è appannato. Così la vittoria arriva dalla testa di De Vrij e da quella di Bastoni lasciato solo dai difensori scudati sul cross di Moses. Il terzo posto è nelle mani dell'Inter, ma occhio alle spalle con l'Atalanta che non si ferma.