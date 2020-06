Napoli-Spal 3-1: quinta vittoria consecutiva per Gattuso

(credits: Ssc Napoli Fb)

Il Napoli non sbaglia e, allo stadio San Paolo, centra la quinta vittoria consecutiva imponendosi sulla Spal per 3-1 grazie alle reti di Mertens, Callejon e Younes. La squadra di Gattuso parte subito forte e, dopo appena quattro minuti sblocca il risultato con Mertens. Gli avversari, però, non si fanno scoraggiare dalla superiorità degli avversari e riescono ad acciuffare il pareggio con Petagna facendo partire un contropiede dopo un palo colpito da Insigne.Passano pochi minuti e il Napoli torna nuovamente in vantaggio. Callejon, infatti, porta la propria squadra nuovamente in avanti prima dell'intervallo. Nella ripresa, il copione non cambia e il Napoli riesce a chiudere definitivamente la partita fissando il risultato sul 3-1 con Younes.«Ora voglio continuità e serietà in settimana, dobbiamo crescere come squadra nello spogliatoio. Andiamo a giocarci la partita giovedì. Da due settimane ripeto la stessa cosa ai miei ragazzi: diamo continuità di gioco per essere pronti il prossimo anno e rinforzarci dal punto di vista tattico e tecnico», ha dichiarato Gattuso dopo la vittoria.