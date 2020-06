Lupo strappa vestito a bimba di 6 anni

Attimi di paura in un villaggio turistico di Otranto (Le), dove un lupo ha azzannato il vestitino di una bimba, sfiorandole la gamba per fortuna senza conseguenze. Il lupo, che già da settimana 'passeggiava' tra il lago Alimini e la pineta, si è avvicinato alla piccola che era in compagnia di tre amichetti e dei genitori. Sul posto i carabinieri ed il 118 che hanno accertato che la bimba sta bene.Il comandate dei carabinieri forestali di Lecce Jacopo Ristori ha commentato l'accaduto: "E' strano che l'attacco di un lupo si concluda con un buco in un vestito, ma piuttosto di "eccessiva confidenza nei confronti dell'uomo, per questo gli enti competenti si sono già attivati".