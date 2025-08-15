Tragedia a Valenzano: muore Gianni Faniuolo, imprenditore di luminarie di Putignano

PUTIGNANO – La comunità di Putignano e quella di Valenzano si sono svegliate oggi sotto choc per la morte di Gianni Faniuolo, 46 anni, imprenditore ed esponente dell’omonima e storica ditta di luminarie. La tragedia si è consumata nelle prime ore del giorno, mentre Faniuolo era impegnato nell’allestimento di un impianto luminoso per la festa patronale di Valenzano.Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: la morte è sopraggiunta quasi all’istante, rendendo vani i soccorsi del personale del 118 intervenuto prontamente sul posto.Il sindaco di Valenzano ha annunciato la sospensione di tutti i festeggiamenti come segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito non solo la famiglia Fani, ma l’intera comunità di Valenzano e Putignano, unite in un sentimento comune di cordoglio.La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli esperti dell’Istituto di Medicina Legale, impegnati a ricostruire con la massima accuratezza le circostanze che hanno portato alla caduta fatale.Gianni Faniuolo, erede di una tradizione artigianale che ha illuminato feste e ricorrenze in tutta Europa, resta nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto come un uomo appassionato del proprio mestiere, profondamente legato alla sua terra e stimato per serietà e impegno nel lavoro di famiglia. In queste ore, messaggi di vicinanza e commozione arrivano da colleghi, amici e amministratori locali, a testimonianza di un vuoto che colpisce non solo un’impresa, ma un’intera comunità.