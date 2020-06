Maltempo: venti e temporali sulla Puglia

BARI - Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 17,00 odierne, domenica 21 giugno, e per le successive 30 ore si prevedono venti forti nord occidentali con raffiche di burrasca su tutta la Puglia. Lo rende noto laDalle ore 08,00 di domani, lunedi’ 22 giugno, e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati. Dalle ore 17,00 odierne, domenica 21 giugno, e per le successive 30 ore si prevede allerta gialla - rischio atteso vento.Dalle ore 08,00 di domani, lunedi’ 22 giugno 2020, e per le successive 12 ore si prevede allerta gialla – rischio atteso idrogeologico per temporali.