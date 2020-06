Pallamano: il Conversano acquista Arnad Hamzic

(Conversano Official Facebook)

In Serie A di pallamano maschile il Conversano ha acquistato il terzino sinistro bosniaco Arnad Hamzic, 27 anni dall’Rk Sloboda. Hamzic ha giocato sei stagioni nell’Rk Konjuh. Con questa squadra nel 2017/18 è arrivato secondo nel Campionato di Serie A di pallamano della Bosnia, si è classificato al secondo posto nella Coppa di Bosnia e ha partecipato alla Challenge Cup. Hamzic inoltre ha disputato due campionati in Bosnia con l’Rk Sloboda.” Il Conversano è una delle squadre più forti d’Italia. E’ una realtà storica con una grande tradizione e per questo ho deciso di accettare l’offerta di questa società pugliese. In Italia ogni anno che passa la pallamano sta crescendo moltissimo e sta ricevendo molti apprezzamenti. Mi hanno raccontato che a Conversano c’è il miglior pubblico d’Italia e non vedo l’ora di poterlo conoscere”. Il proprietario del Conversano Giuseppe Roscino continuerà ad attivarsi sul mercato per allestire una squadra molto competitiva, il cui obiettivo sarà cercare di vincere lo scudetto nella prossima stagione.