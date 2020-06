Fred De Palma, il dominatore delle classifiche torna con il nuovo singolo 'Paloma' in duetto con la popstar Anitta

MILANO - Il successo di Fred De Palma è destinato a non fermarsi. É stato il prima artista italiano a fare il reggaeton in italiano e ad ottenere successo, oltre a diffonderlo nel mondo latino. Il suo nuovo singolo in uscita il 3 luglio si intitola PALOMA e vanta la collaborazione di ANITTA, la pop star brasiliana, che in questa occasione canta per la prima volta in italiano.Fred arriva a questo nuovo singolo con un successo grandissimo in Italia e in Spagna per la sua “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora. Non solo è al comando dei brani più tramessi da Los40, la radio più importante in Spagna, per la seconda volta in un mese ma è anche l’unico italiano ad avere ottenuto la certificazione di TRIPLO DISCO DI PLATINO per questo singolo.Ma anche nel nostro Paese “Una volta ancora” continua a crescere: certificato Cinque volte Platino, conta oltre 300 milioni di streaming, ed è Top 50 delle classifiche di vendita da oltre un anno. Il video ha 170 milioni di visualizzazioni ed è stato stabile al n.1 della classifica video italiana di Youtube per più di un anno.L’album Uebe è disco d’Oro in Italia, raggiungendo oltre 600 milioni di streaming in tutto il mondo. “Paloma” è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita dopo l’estate.Giovane, bella, sexy, brasiliana, Anitta è una super star con all’attivo 3 album in studio e singoli di successo, collaborazioni con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea, Diplo e molti altri, quasi 8 miliardi di streaming globali, 5 nomine ai Latin Grammy e 3 MTV Ema vinti, 47 milioni di followers e un documentario di Netflix a lei dedicato.