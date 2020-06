Pericolo Covid a Scorrano: isolato reparto di ospedale

Allarme Covid a Scorrano, in provincia di Lecce. Un'anziana ricoverata nell'ospedale Veris Delli Ponti, nel reparto rianimazione, è risultata positiva al tampone. Subito sono scattate le procedure di sicurezza, con gli altri degenti trasferiti in altri reparti, con i tamponi che sono stati effettuati, di cui si attendono gli esiti, al personale medico.La paziente già in passato sarebbe risultata positiva al Covid durante il focolaio nella rsa La Fontanella di Soleto, ma negli ultimi test era risultata negativa. Questa nuova positività fa quindi ipotizzare che si possa trattare di un falso positivo oppure di una ripositivizzazione.