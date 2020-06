Progetto More Vive: al via le istanze per l’anno scolastico 2020-2021

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia prosegue il progetto “Moro vive”, destinato agli Istituti scolastici pugliesi, viste le notevoli manifestazioni di apprezzamento ed entusiasmo raccolte sinora.“Lo studio e la riattualizzazione del pensiero di pugliesi autorevoli come Aldo Moro aiuta le nuove generazioni ad affrontare il futuro” ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo.La determinazione dirigenziale n. 60 del 19 giugno 2020 della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha approvato il bando “Moro Vive” a.s. 2020-2021, fissando al 20 luglio 2020 la scadenza dell’invio delle istanze di partecipazione. Gli Istituti Scolastici nei quali non si è potuta svolgere la manifestazione programmata nell’anno scolastico 2019/20 per le limitazioni dovute alla pandemia, sono inseriti con priorità nel calendario degli incontri.L’iniziativa rientra nel Progetto triennale attuato dal Consiglio regionale della Puglia e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio pugliese, al fine di mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente dal 1946 al 1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione, degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo.L’obiettivo è far conoscere agli studenti pugliesi il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro Costituente degli anni 1946-1948, dove Moro si confronta anche con i pugliesi Giuseppe Di Vittorio (PCI), sindacalista CGIL di Cerignola (Foggia), Ruggero Grieco (PCI), sindacalista foggiano, Giuseppe Grassi (PLI), professione universitario di Martano (Lecce), Giuseppe Codacci Pisanelli (DC), Rettore dell’Università di Lecce sui grandi temi che diventano la base della Costituzione repubblicana, approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio 1948.