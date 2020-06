Pugilato: Guido Vianello vince il suo settimo incontro consecutivo nei pesi massimi

Eurosport

Il pugile romano Guido Vianello, 26 anni, ha vinto per ko tecnico a Las Vegas negli Stati Uniti d’America dopo due minuti, contro l’americano Don Haynesworth di 37 anni, in un match dei pesi massimi disputato a porte chiuse. Per Vianello è stato il settimo incontro consecutivo vinto nella sua categoria.”Sono stato molto sciolto, rilassato. Non ho dato nessun punto di riferimento a Haynesworth. Ho lavorato molto col mio allenatore Kevin Barry”. Vianello dovrebbe disputare altri due incontri in America, in una sede e data da definire, uno a Luglio, e l’altro ad agosto. Uno degli avversari potrebbe essere l’italoamericano Sonny Conto, 24 anni. Il pugile si concederà qualche settimana di vacanza, e dopo forse nei primi giorni di luglio, riprenderà gli allenamenti in vista dei prossimi match. Vianello è certamente uno dei migliori talenti del pugilato italiano.