Puglia: Borraccino incontra la Toyota Motor Italia su prospettive di mobilità da idrogeno

BARI - "Questa mattina, in videoconferenza, abbiamo incontrato i rappresentanti della Toyota Group. Oggetto dell’incontro, concordato col collega con delega ai Trasporti, Giovanni Giannini, impegnato in altra importante riunione, la realizzazione di progetti per la mobilità urbana con approvvigionamento ad idrogeno. Con me il professor Vito Albino, presidente di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), l'ingegnere dottoressa Carmela Iadaresta, dirigente della Sezione Energia del Dipartimento allo Sviluppo economico della Regione Puglia, ed il dottor Crescenzio Marino, dirigente della Sezione Ricerca ed Innovazione del medesimo Assessorato". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia"Abbiamo ascoltato -le proposte di Toyota Group relative a progetti da realizzare nella nostra regione che prevedono l'approvvigionamento da reti ad idrogeno. A tal proposito ho illustrato loro alcune azioni intraprese dalla Regione Puglia in questo campo, quali la legge regionale n.34/2019, approvata un anno fa, per iniziativa del collega consigliere regionale, Enzo Colonna, caratterizzata da una innovatività molto avanzata, che pone la nostra regione all'avanguardia a livello italiano. Inoltre abbiamo informato Toyota Group che è di prossima uscita un bando, che vede impegnati le Sezioni “Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale” e“Infrastrutture energetiche e digitali” dell’Assessorato allo Sviluppo Economico per incentivare la ricerca, la produzione ed il consumo di idrogeno derivate da fonte energetica rinnovabile"."Abbiamo comunicato loro la nostra massima disponibilità a collaborare in questa direzione, poiché crediamo molto nella mobilità alternativa come quella ibrida, elettrica e ad idrogeno per l’ecosostenibilità che contraddistingue soprattutto quest’ultima, che può avere ottimi impieghi anche per autotrazione. Sono soddisfatto di questo incontro, importante per lo scambio di buone prassi ed informazioni con un Gruppo che rappresenta un’eccellenza nel settore, col quale eventualmente collaborare per fare della nostra Puglia un avamposto dell'energia ad emissioni zero come quella derivante dall'idrogeno",