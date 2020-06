Roghi di ulivi in Salento, Trevisi (M5S): “Intensificare i controlli con Arpa Puglia”

LECCE - “Centinaia di ulivi disseccati dalla Xylella vengono dati alle fiamme. Scene di questo tipo sono ormai all’ordine del giorno in Salento, una terra già terribilmente colpita e trasformata profondamente nel suo paesaggio. Non possiamo assistere inermi a questo ulteriore danno che contribuisce ad aumentare anche il rischio degli incendi estivi. Per questo chiederò alle forze dell’ordine di intensificare i controlli anche attraverso l’ausilio di droni per identificare i responsabili e individuare i focolai, prevenendo atti di questo genere e all’Arpa di effettuare analisi per capire l’eventuale tossicità delle sostanze che si sprigionano durante questi roghi, in modo da prendere gli opportuni provvedimenti per la salute dei cittadini”, lo dichiara il consigliere regionale del“Una drammatica storia purtroppo -- che si ripete ogni anno nei terreni di ulivi secchi ormai abbandonati. Gli incendi sono una piaga che da tempo affligge il Salento e per cui da anni chiediamo di aumentare i controlli e la videosorveglianza, restando purtroppo inascoltati. Non bastano le parole di circostanza dopo ogni rogo, servono provvedimenti e campagne di sensibilizzazione e contrasto del fenomeno. Invece tutto tace con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: interi uliveti andati in fumo e cittadini sempre più preoccupati. Bisogna intervenire immediatamente”,