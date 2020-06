Rotary E-Club Millennials, al via 'Safe blood saves lives'

Il club in questi giorni ha avviato il 14 giugno il progetto 'Safe blood saves lives' con donazioni di sangue da parte dei soci a favore della comunità.

ROMA - "Il Covid-19 ha rivoluzionato stili di vita e abitudini di tutti, ma noi del Rotary E-Club Millennials D2050, non ci siamo mai fermati, anzi da diverse parti di Italia e di Europa continuiamo a credere che insieme, attraverso la cultura della solidarietà e la donazione volontaria, possiamo aiutare il prossimo, garantendo terapie salvavita a tutti coloro che ne hanno necessità, soprattutto in questo particolare periodo di emergenza sanitaria". Lo rende noto in un comunicato il