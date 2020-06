Salvini: tour in Puglia il 25 e il 26 giugno

BARI - Il leader della Lega Matteo Salvini sarà nuovamente in Puglia per un tour elettorale e di ascolto delle istanze dei cittadini pugliesi. Saranno due gli appuntamenti con la stampa: giovedì alle ore 19.15 ad Andria presso il locale Good for Food per la presentazione del candidato sindaco del centro-destra; venerdì invece Matteo Salvini insieme al Segretario Regionale Luigi D’Eramo, al Candidato Vice Presidente della Regione Puglia Nuccio Altieri e ai candidati sindaco della Lega, incontrerà la stampa e i militanti presso il Palace Hotel alle ore 11."È ora che la Puglia cambi passo per dare una azione incisiva e nuova rispetto ai tanti fallimenti della sinistra negli ultimi 15 anni. È ora di rimettere al centro dello sviluppo della Puglia l’agricoltura, il turismo, l’apertura di cantieri pubblici e privati. È ora di dare servizi efficienti ai cittadini sia nella sanità che nell’istruzione dei ragazzi a partire dagli asili nido. Se oggi il centro-destra si presenta coeso, forte e unito è grazie a Matteo Salvini che ha messo l'interesse dei cittadini pugliesi al primo posto anziché puntare esclusivamente agli interessi di partito. Gli uomini e le donne della Lega hanno fatto un passo indietro per farne uno importante e decisivo, tutti assieme, avanti verso il futuro. Ad Andria, a Corato, Ceglie Messapica e in tutte le realtà dove si voterà alle elezioni comunali la Lega sarà il motore del cambiamento e della buona amministrazione, cercando sempre di rapportarsi con i cittadini e senza chiudersi nei palazzi", dichiara il Segretario regionale della Lega Puglia