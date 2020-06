Sindacati ignorano Mittal

- Dopo lo sciopero di 24 ore, in un comunicato congiunto i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno ufficialmente escluso l'Arcelor Mittal come interlocutore per la risoluzione della crisi, dopo il piano industriale presentato dall'ex Ilva.In questo modo i sindacati hanno nominato come loro interlocutori solo ministeri competenti, la gestione commissariale e gli enti ispettivi e la Procura, minacciando infine di presentarsi ai tavoli istituzionali, nel caso in cui nei prossimi giorni non ci dovesse essere nessuna novità.