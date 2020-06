Coppa Italia: domani e dopodomani si giocano le semifinali di ritorno

Dopo lo stop per il Covid 19, torna il calcio con le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Venerdì 13 Giugno alle 21 a Torino, si gioca Juventus-Milan, dopo l’1-1 della gara di andata. E’ stato cambiato il regolamento della Coppa Italia, per le semifinali di ritorno e la finale. Se ci sarà parità dopo i tempi regolamentari, non si giocheranno i tempi supplementari, ma si tireranno subito i rigori. Nella Juventus, il tecnico Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Higuain infortunato. Esterni Bentancur e Matuidi. Regista Pjanic.In attacco Cristiano Ronaldo e Dybala. Nel Milan, l’allenatore Stefano Pioli non potrà contare su Ibrahimovic per problemi muscolari. Sulle fasce Bennacer e Kessie. Trequartista Paquetà. In avanti Calhanoglu e Rebic. Sabato 14 Giugno alle 21 a Napoli, si disputerà Napoli-Inter, dopo la vittoria del Napoli 1-0 nella gara di andata. Nel Napoli, il tecnico Gennaro Gattuso non potrà utilizzare Manolas per uno stiramento. Esterni Fabian Ruiz e Zielinski. Regista Politano. In attacco Mertens e Insigne. Nell’Inter, sulle fasce Brozovic e Young. Trequartista Eriksen. In avanti Lautaro Martinez e Lukaku.