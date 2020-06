Specchiarica al buio, Macina (M5S): “Ritardi dei commissari di Manduria. Determine di ripristino illuminazione solo dopo un anno dal furto”

ROMA – “La Commissione straordinaria del Comune di Manduria avrebbe dovuto agire con una maggiore tempestività nel ripristino dell’illuminazione della litoranea in località Specchiarica e nella promozione di un’attività di monitoraggio della zona allo scopo di contrastare gli episodi di furto che hanno portato all’interruzione di un servizio essenziale come quello della pubblica illuminazione”. Così la deputata del MoVimento 5 Stelle, replicando alla Commissione Straordinaria del Comune di Manduria.“Nei giorni scorsiil Commissario straordinario dell’ente, Vittorio Saladino, ha risposto alla mia sollecitazione scritta con cui, per l’ennesima volta, avevo invitato il Comune a far fronte ad un disagio ormai annoso e inaccettabile per i cittadini. In attesa della realizzazione del nuovo impianto finanziato con l’iniziativa comunitaria E.L.E.N.A., per il quale ho chiesto ragguagli ai Commissari, non posso che stigmatizzare la mancata tempestività con cui è intervenuta la Commissione straordinaria che, solamente a distanza di un anno dal furto di rame del maggio 2019, all’origine del disservizio nella zona, con le determine dell’1.06.2020 n. 365 e dell’8.06.2020 n. 370 ha autorizzato i lavori per il ripristino dell’illuminazione. D’altro canto- il Governo ha già destinato a Manduria, così come ad altri comuni pugliesi, risorse pari a 32 mila euro ciascuno, nell’ambito dell’iniziativa ‘Spiagge Sicure’, forse ignota alla Commissione Straordinaria, allo scopo di incrementare le operazioni di controllo presso le marine. Per accedere a questo finanziamento, già assegnato alla città, il Comune deve inoltrare formale richiesta alle Prefettura di competenza. In più è stato versato al Comune l’acconto pari a 377.044,98 euro del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali’ (art. 106 del Decreto ‘Rilancio’), un fondo ad hoc istituito per garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali, soprattutto a fronte del mancato gettito dovuto all’emergenza Coronavirus. A queste risorse si vanno ad aggiungere i 113.713,63 euro del contributo per intervento sui comuni"."Infine sono certache la comunità manduriana apprezzerebbe la pubblicazione delle specifiche dei rimborsi delle spese sostenute dai singoli commissari, così come chiesto dalla sottoscritta e da molti cittadini. Sul tema avevo proposto, con esito positivo, la modifica della normativa vigente e l’accoglimento di un impegno preciso assunto dal Governo circa la dovuta trasparenza di emolumenti e rimborsi anche dei commissari” conclude la deputata.